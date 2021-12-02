Трудные вопросы, на которые так и не смог ответить Уле-Гуннар Сульшер. →
Главная проблема: Криштиану в силу возраста и стиля не готов к «гегенпрессингу». А именно Рангник считается родоначальником этого направления и учителем Клоппа, Тухеля и других немецких тренеров. →
Команды Рангника не привязаны к конкретным формациям. «Хоффенхайм» играл 4-3-3, «Лейпциг» — и 4-4-2, и 5-3-2. В «МЮ» достаточно игроков под любую схему. Но в этом и проблема. →
Перенасыщенность атакующей линии — тоже в минус. Слишком много топ-игроков окажется на лавке. На то, чтобы выстроить работающую систему с максимальной ротацией, кажется, просто нет времени. →
Де Хеа преобразился и даже стал брать пенальти. Давид по-прежнему хорош на линии, но хуже играет ногами. Хендерсон загрустил на лавке и хочет уйти. Позиция вратаря — ещё один ребус. →
Многие игроки ждут трансферного окна, чтобы рвануть из Манчестера. Ван де Бек, Лингард, Марсьяль, Диалло, Далот сидят в запасе. Сможет ли Рангник зажечь в них огонь для борьбы за место в старте? →
Зидан? Почеттино? Тен Хаг? Роджерс? Луис Энрике? Рангник — специалист с чёткой философией. Однако сейчас он временный тренер, и его задача — передать команду. Но во что будет играть сменщик? →
При этом нынешний сезон пока не завален, и «МЮ» критично важно попасть в ЛЧ. Будет ли Рангник действовать на результат или выжжет весь недострой Сульшера? →
Можете изучить, с кем «МЮ» играть в ближайшее время.