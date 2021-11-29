Первые матчи Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед»: будет лёгкий старт?

Немец стал временным тренером «МЮ». И у него насыщенный, но удобный календарь, чтобы вернуть команду к жизни. Или это только на бумаге?
Команде Микеля Артеты трудно с топами. Влетели «Ман Сити» 0:5 в конце августа, затем вообще не проигрывали, а недавно провалили матч с «Ливерпулем» (0:4). Как будет с «МЮ»? Да ещё и на «Олд Траффорд».
Патрик Виейра сконструировал симпатичный новый «Пэлас», который уже переиграл на выезде «Ман Сити» (правда, в большинстве).
В плей-офф «МЮ» уже вышел, и матч с «Янг Бойз» должен стать демонстрацией силы и местью за поражение в Швейцарии. Плюс возможностью проверить резерв.
Новичок сезона вроде стал оправляться, но перед «Юнайтед» у «Норвича» ещё и выезд к «Тоттенхэму».
Заряженный эмоциями от дебюта в АПЛ, «Брентфорд» хорошо начал, а в последнее время скатился в поражения-ничьи. С «МЮ» будет трудно, могут помочь трибуны.