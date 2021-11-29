Первые матчи Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед»: будет лёгкий старт?

2 декабря — АПЛ, дома: «Арсенал»

Команде Микеля Артеты трудно с топами. Влетели «Ман Сити» 0:5 в конце августа, затем вообще не проигрывали, а недавно провалили матч с «Ливерпулем» (0:4). Как будет с «МЮ»? Да ещё и на «Олд Траффорд».