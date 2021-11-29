Суперкомпьютер статистической компании Gracenote оценил вероятность попадания участников стыков на ЧМ-2022. В том числе России.
Вероятность победы сборной России в полуфинале стыков с Польшей составляет 60,5%. Вероятность успеха команды Валерия Карпина в двух раундах оценивается в 26%.
39,5% вероятности успеха в первом раунде с Россией и 20% на проход всей квалификации.
64% на проход первого раунда и 36% — обеих стадий. Фаворит пути B, несмотря на отсутствие гарантий проведения двух матчей дома. Шведы могут сыграть финал в России, если на родной арене пройдут Чехию.
Аутсайдер квалификационного пути B. 36% на проход первого раунда и 18% — двух.
Уэльс: 68% на проход первого раунда (дома с Австрией), 38% — двух. Шотландия: 56% (дома с Украиной) и 24%. Украина: 44% и 22%. Австрия: 32% и 16%.
Италия: 87% на победу в первом раунде (с Северной Македонией), 49% — в двух. Португалия: 81% (дома с Турцией) и 41%. Турция: 19% и 4%. Северная Македония: 13% и 4%.