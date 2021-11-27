Объясняем почему.
7 из 8 голов в группе Роберт забил Сан-Марино, Андорре и Албании. В сборной он не так грозен, как в «Баварии». Особенно когда на подготовку к матчу минимум времени в промежутке между плей-офф ЛЧ.
Не стоит принижать уровень РПЛ. Левандовски — единственная суперзвезда в обеих сборных. В остальном наши футболисты повыше уровнем, чем поляки, представляющие преимущественно слабые клубы Европы.
Англия и Венгрия — единственные серьёзные соперники Польши. У России были Хорватия, Словения и Словакия. И не было пассажиров вроде Андорры и Сан-Марино — Кипр и Мальта всё-таки посильнее.
Россия знает, что в случае прохода Польши точно сыграет второй стыковой матч дома через 5 дней. Важный момент с точки зрения обретения уверенности.
Валерий Карпин доказал, что умеет играть на результат. Его коллега из Польши Паулу Соуза обладает более скромным тренерским резюме и меньшим авторитетом среди своих футболистов.
Самая банальная причина. Дома и стены помогают.