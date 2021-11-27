Фактор Левандовского не такой уж значимый

7 из 8 голов в группе Роберт забил Сан-Марино, Андорре и Албании. В сборной он не так грозен, как в «Баварии». Особенно когда на подготовку к матчу минимум времени в промежутке между плей-офф ЛЧ.