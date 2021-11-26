Играем в стыках с поляками. Кому будет противостоять наша оборона? Топ-форварды из Бундеслиги, Серии А и капитан «Краснодара».
Капитан, лидер и один из лучших форвардов планеты. Ужас для любой обороны. В этом году у него пока что 64 гола за «Баварию» и сборную. К слову, у Роналду — 42 гола, у Месси — 41.
В состоянии особого настроя Крыховяк или даёт команде импульс, или всё портит. Так было на последнем Евро, когда Гжегож удалился в игре с Чехией. Против России он, конечно, захочет показать себя.
Игрок второго темпа, за которым обязательно надо следить при отскоках. С плотным ударом.
Молодой нападающий (24 года), который активно прогрессирует. В отборе забил 5 голов.
Умный, шустрый и техничный полузащитник. Часто лечится, но, если здоров, точно будет в составе.
Продолжает бороться с травмами и пытается вернуться на топовый уровень. В «Марселе» нестабилен, но в сборной на него рассчитывают.
Ещё один игрок, который вспыхнул, попробовал себя в топ-клубе и теперь борется за состав в более простой команде. И для Пёнтека сборная – тоже шанс проявить себя.