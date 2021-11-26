Лидеры сборной Польши. Кого опасаться сборной России

Играем в стыках с поляками. Кому будет противостоять наша оборона? Топ-форварды из Бундеслиги, Серии А и капитан «Краснодара».

Роберт Левандовски — Нападающий

Капитан, лидер и один из лучших форвардов планеты. Ужас для любой обороны. В этом году у него пока что 64 гола за «Баварию» и сборную. К слову, у Роналду — 42 гола, у Месси — 41.

Гжегож Крыховяк — Полузащитник

В состоянии особого настроя Крыховяк или даёт команде импульс, или всё портит. Так было на последнем Евро, когда Гжегож удалился в игре с Чехией. Против России он, конечно, захочет показать себя.

Кароль Линетты — Полузащитник

Игрок второго темпа, за которым обязательно надо следить при отскоках. С плотным ударом.

Кароль Свидерски — Нападающий

Молодой нападающий (24 года),  который активно прогрессирует. В отборе забил 5 голов. 

Пётр Зелиньски — Полузащитник

Умный, шустрый и техничный полузащитник. Часто лечится, но, если здоров, точно будет в составе.

Аркадиуш Милик — Нападающий

Продолжает бороться с травмами и пытается вернуться на топовый уровень. В «Марселе» нестабилен, но в сборной на него рассчитывают.

Кшиштоф Пёнтек — Нападающий

Ещё один игрок, который вспыхнул, попробовал себя в топ-клубе и теперь борется за состав в более простой команде. И для Пёнтека сборная – тоже шанс проявить себя.