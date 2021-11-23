Криштиану Роналду — ключ «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Пять голов в четырёх матчах — все исключительно важные и под конец матча. →
Именно гол Роналду помог «МЮ» выиграть трудный матч в гостях и выйти в плей-офф. Лучший дебют для Майкла Кэррика, с которым Криштиану играл ещё при Фергюсоне.
Один из лучших индивидуальных перформансов Роналду в «МЮ». Прессинговал, создавал, сделал дубль.
Долгое время играл в центре нападения, во втором тайме ушёл на фланг, а потом возник в штрафной в самый нужный момент.
И снова пример, когда Криштиану зажёг. Активизировался и вовремя оказался рядом с Лингардом. Тогда казалось, что Роналду будет главным героем в команде Сульшера.