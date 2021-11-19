18 лет назад Вадим Евсеев прокричал то самое слово после победы над Уэльсом

Забил гол, нарушив указания тренера. →
В Москве было по нулям. Поэтому в Кардифф команда Георгия Ярцева ехала за победой, но ожидала больших сложностей. Как минимум 73 тысячи болельщиков хозяев на трибунах. →
Защитник «Локомотива» ударно подключился на штрафной и поймал навес Ролана Гусева. →
«На установках Ярцев ни разу не говорил, чтобы я шёл в штрафную на стандарты. Моей задачей было не забивать мячи, а обороняться и начинать атаки. А при стандартах следовало оставаться с партнёром. →
Чаще всего с Димой Сенниковым — за линией штрафной и держать нападающих соперника, которые не отходили назад. А тут никто из валлийцев впереди не остался. Ну и решил: а дай-ка попробую. →
Когда увидел мяч в сетке, почувствовал, что сделал это ради Полины. Ей гол и посвятил». →
Телекамера выхватила героя матча, и Евсеев на эмоциях несколько раз передал «привет» валлийцам: «### вам, понятно?! ###!»
«Я сделал это ради Полины». Россия только раз пробилась на крупный турнир через стыки