Кто может возглавить «Манчестер Юнайтед». 7 претендентов

Поражение от «Уотфорда», и Сульшера по-настоящему штормит. Кажется, так близко к отставке он ещё не был. Кто может сменить Уле? От легенды «Реала» до руководителя «Локо» по спорту и развитию.
Кажется, лучший из свободных вариантов. Однако недавно появилась информация, что супруга Зидана не горит желанием ехать в Англию. И сам тренер планирует до лета отдыхать.
Заход в топ-клуб («Ливерпуль»- 2012/2015) был так себе. В более средних командах Роджерс очень хорош: ставит игру, развивает футболистов. Но для звёздного состава «МЮ» это тоже риск.
Его ждали в «МЮ» ещё после работы в «Тоттенхэме». В Париже у Почеттино вроде бы не всё ладно, фигуру тренера давит Месси. Но и в «МЮ» есть Игрок-Больше-Чем-Тренер.
Сконструировал в Амстердаме отличную команду. Забивают кучу голов, но вообще не факт, что его идеи сработают где-то ещё. От жирного контракта в «Ньюкасле» тен Хаг уже отказался.
Работает в Катаре, но не прочь вернуться в настоящий топ-клуб. «МЮ» для Блана тоже не чужой — играл тут с 2001-го по 2003-й. Однако насколько Блан всё-таки статусный тренер — неясно.
Возвращение в «Юве» пока доставляет боль всем. Аллегри же несколько лет мелькает в новостях про «МЮ». Большая проблема тут даже не действующий контракт, а Роналду. Отношения у них так себе.
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» мог попасть в «МЮ» несколько лет назад — и как тренер, и как менеджер. Но Рангник требует много власти, и это главная проблема.