Сколько легионеров в сборных, которые вышли на ЧМ-2022

Работает это так: должен быть или очень мощный чемпионат, или лучше, чтобы игроки разъезжались из местной лиги.
Весь состав сербов — из европейских лиг. Причём это и топ-лиги (Испания, Италия, Германия), и топ-клубы («Реал», «Аякс») и просто очень известные команды, прокачивающие игроков, вроде «Бенфики».
Единственный представитель чемпионата Бразилии, а конкретно «Гремио», в последнем созыве — молодой (третий) вратарь Габриэль Чапеко.
В созвездие талантов затесались: два игрока «Брюгге» (Ванакен и Де Кетеларе) и Ванзеир из брюссельского «Юниона». Игроки замены, но близко к основе.
Футболисты из Лиги 1 — резерв. Костиль («Бордо») — третий вратарь. Дюбуа («Лион») — справа в защите. Тчуамени («Монако») и Гендузи («Марсель») — прикроют в центре поля. Бен-Йеддер («Монако») — атака.
Самые яркие представители датского чемпионата — игроки атаки Систо («Мидтьюлланн») и Винд («Копенгаген»). Но и они не то чтобы 100% футболисты основы сборной.
«Динамо» Загреб доминирует: есть сильный вратарь Ливакович, хавбеки Иванушец, Оршич и нападающий Петкович. «Хайдук» делегирует Ливайю. Но шансы на основу есть разве что у Ливаковича и Оршича.
Все представители чемпионата Швейцарии — это резервисты. Возможно, из-за проблем с составом шансы будут у Эбишера («Янг Бойз») или Имери («Серветт»).
Из аргентинской лиги в сборную часто приезжают молодые таланты. Это аванс и шанс подсветить их. Ярче других сверкает Альварес из «Ривер Плейт» — в 2021 году у него 19 голов и 13 ассистов в 40 матчах.
Переживают смену поколений, но в Эредивизии два базовых клуба: «Аякс» даёт 4 игроков (Блинд, Ренч, Гравенберх, Классен), «Фейеноорд» — 2 с половиной (Бийлоу, Маласиа, а Тиль принадлежит «Спартаку»).
Традиционно много футболистов из Примеры. Причём сейчас это далеко не только «Реал» и «Барса». Тут и «Атлетико» (Коке), и Бильбао (Симон, Мартинес), и даже «Сельта» (Мендес) с «Эспаньолом» (де Томас).
Солидное представительство Бундеслиги. Пока «Бавария» делегирует лишь четверых (Нойер, Горетцка, Сане, Мюллер), а Дортмунд — двоих (Брандт, Ройс). Расклад перед ЧМ может измениться, но показательно.
Премьер-лига старается удерживать всех лучших. Легионеры в сборной Англии — Беллингем (Дортмунд) и Абрахам («Рома»).
Все игроки страны-хозяйки чемпионата мира представляют местный чемпионат.
В последнем созыве из игроков основы или около того — Головин («Монако»), Миранчук («Аталанта»), Кудряшов («Антальяспор»). Хайкин («Будё-Глимт») — резерв и даже не дебютировал.