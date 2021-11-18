Сколько легионеров в сборных, которые вышли на ЧМ-2022

Аргентина. Легионеры — 75%

Из аргентинской лиги в сборную часто приезжают молодые таланты. Это аванс и шанс подсветить их. Ярче других сверкает Альварес из «Ривер Плейт» — в 2021 году у него 19 голов и 13 ассистов в 40 матчах.