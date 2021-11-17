Сборная Канады теперь топ и в футболе! Рвётся на ЧМ-2022

В составе сразу несколько ярких молодых игроков и суперзвезда из «Баварии». И тренер из женского футбола.
На первом Канада вынесла всех в своей группе — 1-е место, 4 победы и общий счет 27:1. Правда, и соперники были «ну такое»: Суринам, Бермуды, Аруба, Каймановы острова. Затем был «финал» с Гаити — 4:0.
Третий раунд — тоже группа в два круга. И пока Канада лучшая, без поражений (4 победы, 4 ничьих). 17 ноября прихлопнула дома Мексику — 2:1.
Совсем молодым начал работу в академии «Сандерленда», а потом тренировал женские сборные в Новой Зеландии и Канаде. В 2018-м принял мужскую команду.
Могут накидать лёгкому противнику кучу голов (например, 11 штук — Каймановым островам). А могут сыграть на результат и перестроиться на 3 центральных защитника в матчах с США или Мексикой.
Капитан и этнический серб, эмигрировавший в Канаду. Был в академии «Бока Хуниорс», где только не играл (Уругвай, Аргентина, Турция, Румыния, Болгария). Ему 34 года, и сейчас он в «Црвене Звезде».
Один из лучших левых защитников планеты, который в сборной часто играет в атаке. В «Баварии», конечно, конкуренция совсем другая.
Родился в Канаде, но всю карьеру проводит на малой родине в Португалии. Играет за «Пасуш». В сборной рулит игрой из полузащиты.
Новичок 2015 года в МЛС, 3 года назад Ларин уехал покорять Европу — в «Бешикташ». Идёт трудно (пришлось даже уйти в аренду в «Зюльте-Варегем»), но он не сдаётся. В сборной — один из ведущих форвардов.
Ещё в юности укатил в Бельгию в академию «Гента». Сейчас оформляется в топ-форварда в «Лилле».
Яркий техничный игрок атаки (с ямайскими корнями) зимой пополнит состав «Брюгге». Бельгия вообще становится плацдармом для адаптации и дальнейшего перехода в более топовую лигу.