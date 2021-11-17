Сборная Канады теперь топ и в футболе! Рвётся на ЧМ-2022

Нападающий Кайл Ларин (26 лет) раскрылся в Турции

Новичок 2015 года в МЛС, 3 года назад Ларин уехал покорять Европу — в «Бешикташ». Идёт трудно (пришлось даже уйти в аренду в «Зюльте-Варегем»), но он не сдаётся. В сборной — один из ведущих форвардов.