С кем сборная России 🇷🇺 сыграет в стыках за ЧМ-2022? Все варианты

Для попадания на ЧМ-2022 нужно преодолеть два раунда. Точно будет сложно, но шансы на героический выход есть.

Всего в стыках 12 команд

10 пришли со вторых мест в отборочных группах, ещё 2 — из Лиги наций. Играть предстоит по одному матчу — полуфинал и финал.

Россия — в первой группе и сеяная

В полуфинале получим не такого статусного соперника. Хотя вряд ли в этой ситуации вообще стоит оценивать кого-то. Жеребьёвка пройдёт 26 ноября. Давайте изучим, что у нас за потенциальные соперники.

Сборная Турции 🇹🇷

Турки провалились на Евро-2020, но по-прежнему могут пробиться на ЧМ-2022. Опасаться в этой команде надо многих, но особенно — хавбека «Интера» Хакана Чалханоглу.

Сборная Польши

Поляки, пожалуй, самый опасный из возможных соперников по полуфиналу. Чего стоит один Роберт Левандовски — 8 голов в отборе. Зверь!

Сборная Северной Македонии 🇲🇰

Летом македонцы играли на Евро, а теперь пробились в стыки ЧМ-2022. Лидер команды — полузащитник «Наполи» Элиф Элмас.

Сборная Австрии 🇦🇹

Австрийцы в отборе ЧМ выступили неудачно, но обеспечили себе место в стыках, выиграв группу в Лиге наций. Главная звезда команды — форвард Марко Арнаутович.

Сборная Чехии 🇨🇿

Чехи, как и австрийцы, пролезли в стыки через Лигу наций. Но просто с ними не будет. Особенно опасен форвард «Байера» Патрик Шик.

С кем можем сыграть в финале за путёвку на ЧМ-2022?

Там будет совсем мощный соперник, например, Португалия или Италия. Но это задача уже на будущее. Сначала нужно пройти полуфинал. Напоминаем, жеребьёвка — 26 ноября.