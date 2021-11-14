5 причин поддержать сборную России после матча с Хорватией

Есть и хорошие новости в этот грустный вечер.
После игры с Хорватией Валерий Карпин заявил: «Поражение — полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше».
Пока далеко не всегда получается. И 4-3-3 не гарантия успеха. Радуют сам подход и желание доминировать в игре. На такую сборную России хочется смотреть.
Карпин постоянно зовёт новичков и всячески показывает, что путь в сборную открыт любому. С Хорватией играли «старой гвардией», но в отборе много дебютантов.
22-летний вратарь показал характер и выиграл конкуренцию. Хочется верить, что Сафонов с нами надолго. Пока его не начнёт поджимать другой молодой вратарь.
«Капитанская повязка — просто тряпочка», — заявил Карпин в нашем интервью. И запустил много споров. Но его идея проста и понятна: роль лидера определяется не внешним атрибутом.
В какой-то момент от сборной России просто перестали чего-то ждать. А сейчас она вернула ощущение надежды. Так что отчаянно ждём стыков и болеем за наших!