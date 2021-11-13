Кого опасаться нашей сборной, кроме очевидных Перишича и Модрича.
Главный форвард хорватов, но ценится не столько голами — за сборную у него их всего 16. Крамарич хорош в создании пространства, подыгрыше. Активно создаёт моменты для других.
Архитектор атак и изящный разрушитель. Брозович — это скрытая угроза в центре поля.
Быстрый, техничный центрдеф, который оформился в лидера обороны. Однако любит и в атаке создать проблемы сопернику.
Всё ещё адаптируется к новому уровню в АПЛ, но против России, конечно, будет дополнительно замотивирован.
Наш ещё один старый знакомый по нескольким сезонам в «Рубине». В сборной Ливайя — запасной, но с приставкой «супер». Если что-то пойдёт не так, Далич точно бросит его в бой.