Рифат Жемалетдинов

У Карпина Рифат, если играет, то выходит на замену. В первом матче с Кипром ему этого хватило, чтобы забить. UPD: в среду стало известно, что Жемалетдинов не сыграет с Кипром и Хорватией из-за травмы.