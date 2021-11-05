«Барселона» возвращается к истокам. Вот кем Хави собирается прокачать состав

Make Barcelona Great Again. Новый тренер вернётся к 4-3-3, распасовкам и хочет подписать звёздных игроков.
«Барселона», конечно, участвует в гонке топ-клубов за главным молодым форвардом планеты. Сложность одна: потенциальный трансфер Холанда — это € 250-300 млн.
Хави ищет чистого вингера, сообщает каталонская пресса. А Коман как раз не может договориться с «Баварией» о продлении контракта. Да и за 6 лет в клубе он никак не станет по-настоящему основным.
Ещё один вариант атакующего игрока на фланг, который недоволен своим положением в клубе.
Ольмо воспитывался в системе «Барсы», но во взрослый футбол продирался через Хорватию. Сейчас он в «РБ Лейпциг» и готов вернуться в «Барселону».
Француз снова перестал быть основным в «МЮ», да и вообще бесконечный сериал «Погба недоволен и готов уйти» надоел, кажется, всем. Его радиоуправляемые передачи «Барсе» точно пригодятся.
Его положение в «МЮ» ещё хуже. Ван де Бек играет совсем мало. А по ночам, вероятно, ему снятся традиционный «аяксовский» стиль и 4-3-3. С ходу вольётся в состав каталонцев.
Один из лучших центрдефов в Ла Лиге, которого летом очень хотел взять «Челси». В «Барселоне» точно будет первым выбором в защите.