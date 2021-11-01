Дзюба постоянно конфликтует, досталось и Семаку. Все скандалы Артёма с тренерами

Новый виток в отношениях с Карпиным в 2021 году

В августе Дзюба вновь беседовал с Карпиным, но теперь уже как с главным тренером сборной. При нём Дзюба не попал в заявку на матчи отбора ЧМ в сентябре и ноябре, а от одной заявки отказался сам.