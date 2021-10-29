Бывало, что обе команды забивали по 8 и даже 11 голов! Листайте вправо 👉
Долгое время именно этот матч был самым результативным. «Динамо» уже к середине второго тайма накидало семь. Хет-трик у Корчагина, по дублю у Коромана и Булыкина.
Шустрый «Зенит» Петржелы, ведомый двумя талантами в нападении. Аршавин и Кержаков забили второй и третий голы.
Проигрывая 1:2, «Динамо» забило 3 гола за вторую половину. У Колодина — дубль, а Данни сделал 1+1.
Матч-безумие! В начале игры у «Динамо» сломался вратарь Карчемарскас, «Зенит» забил два. Но всё веселье было во втором тайме: удаления, травмы и 10 (десять!) голов за 45 минут.
Матч, в котором у «Зенита» получалось всё: в итоге дубль у Кержакова, голевая у Аршавина (как раз вернулся в аренду), и даже Хусти забил со штрафного.
Сражение с мощной развязкой. На 82-й минуте Самба взмыл в небо и нашёл передачу Вальбуэна — 2:2. Но через 6 минут Смольников ворвался в штрафную и принёс «Зениту» победу.
Последнее противостояние тоже получилось щедрым на голы. Дубль Дзюбы, две голевые Сутормина, а третий мяч оформил Азмун. «Динамо» ответило голом Комличенко.