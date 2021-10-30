«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» — просто топ! 5 лучших матчей

Разгромы, удивительные камбэки и масса карточек разных цветов.
«Шпоры» громили «Юнайтед» в первом тайме – 3:0 (Ричардс, Фердинанд, Циге). С 46-й минуты команда Фергюсона вынесла соперника, забив пять. И какие имена! Коул, Блан, Ван Нистелрой, Верон, Бекхэм!
Снова камбэк «Юнайтед». Гости вели в два мяча (Бент, Модрич), а на 57-й «Манчестер» снова включился: по дублю у Роналду и Руни, а пятый гол сделал Бербатов.
И снова «Тоттенхэм» выигрывал в два мяча в первом тайме: автогол Эванса и мяч Бэйла. Однако в этот раз получилось выдержать, хотя хозяева почти сделали ничью.
Матч примечателен не столько количеством голов, сколько самими ударами, которые наносил «Тоттенхэм». Мощнейший штрафной Уолкера и пушечный выстрел Сандро. На это Руни ответил дублем.
Безумный матч, стартовавший с трёх голов к 7-й минуте (Бруну; Н'Домбеле, Сон), продолжившийся спорным удалением Марсьяля на 29-й минуте. И закончившийся кошмаром для «Юнайтед».