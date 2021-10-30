«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» — просто топ! 5 лучших матчей

29.09.2012: «МЮ» — «Тоттенхэм» — 2:3

И снова «Тоттенхэм» выигрывал в два мяча в первом тайме: автогол Эванса и мяч Бэйла. Однако в этот раз получилось выдержать, хотя хозяева почти сделали ничью.