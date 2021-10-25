Полузащитник: Константин Марадишвили, 21 год

Кого может заменить: Ерохин, Фомин. В «Локомотиве» Марадишвили стал играть ближе к атаке. Уже даже не бокс-ту-бокс, а атакующий хавбек. Что ценно для Карпина, с приходом Гисдоля «Локо» играет в 4-3-3.