Роскошное футбольное воскресенье! 6 матчей, которые нельзя пропустить

Рубилово «Зенита» и «Спартака», главное дерби Англии, «эль класико». Вам пригодится несколько телевизоров и гаджетов, чтобы уследить за всем.
Обе команды ещё далеки от идеальной формы, и это может быть одно из самых странных «класико». Как минимум без Лео Месси. Как максимум с обилием голов из-за плохо настроенной обороны у тех и других.
Два лидера чемпионата Голландии: «Аякс» первый с 22 очками, у ПСВ на балл меньше. На двоих команды забили 54 гола за 9 туров! Правда, «Аякс» ещё и феноменально защищается — лишь 2 пропущенных.
Классическое английское противостояние, в котором поучаствует Криштиану Роналду! «МЮ» в сомнительной форме, но с характером. «Ливерпуль» в этом сезоне ещё не проигрывал.
Классическое сражение Питера и Москвы помножено на большое желание обоих клубов выбраться из кризиса. У «Зенита» 3 поражения подряд во всех турнирах, у «Спартака» — весёлые победа, ничья и поражение.
Одно из самых горячих французских противостояний в 2020 году закончилось дракой. Теперь у «ПСЖ» ещё больше звёзд, а у «Марселя» — мотивации испортить им жизнь.
Туринцы оправились от провального старта и поднимаются по таблице, а «Интер» только-только разбился о «Лацио» (что особенно больно для Индзаги).