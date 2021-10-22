Роскошное футбольное воскресенье! 6 матчей, которые нельзя пропустить

17:15 —Ла Лига: «Барселона» — «Реал»

Обе команды ещё далеки от идеальной формы, и это может быть одно из самых странных «класико». Как минимум без Лео Месси. Как максимум с обилием голов из-за плохо настроенной обороны у тех и других.