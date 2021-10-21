Почти в каждом матче Лиги чемпионов Криштиану Роналду ставит какой-нибудь рекорд. В среду «Аталанта» стала уже 38-й командой, получившей гол от португальца. Какие ещё важные рекорды принадлежат Кришу?
Главное достижение Роналду — он лучший бомбардир Лиги чемпионов. 137 голов! Лионель Месси на данный момент отстаёт на 14 мячей.
Этой осенью Криш побил рекорд Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов. У португальца сейчас 179 игр.
В сезоне-2013/2014 Роналду забил 17 голов. Такой результативности в Лиге чемпионов не было ни у кого. Тогда Криштиану играл за «Реал» и привёл мадридцев к победе.
Португалец — единственный, кто забивал в трёх финалах Лиги чемпионов. Вот фото из 2008-го: тогда он отличился в матче с «Челси» в Москве и выиграл свой первый Кубок ЛЧ.
Про 38 соперников, которым забивал Роналду, мы уже сказали. Первым из них была «Рома». Шёл 2007 год.
Только Криштиану в Лиге чемпионов забил 10 голов одному сопернику. Эта команда — «Ювентус». Узнали этот удар «ножницами» из 2018-го?
Роналду — единственный игрок, который однажды забил во всех шести матчах группового этапа. Это случилось в 2017 году.