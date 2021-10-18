Лучшие молодые игроки мира. Они — будущее футбола!

20 номинантов на премию Golden Boy — самого крутого молодого футболиста. Кто станет наследником Холанда, который выиграл приз в 2020-м?
Очередной яркий нападающий системы «РБ», хотя Адейеми был и в школах «Баварии», «Унтерхахинга». В 19 лет активно играет за «Зальцбург» и уже дебютировал за сборную Германии и сразу забил Армении.
Быстро стал одним из лидеров Дортмунда и съездил на Евро-2020. При этом Беллингему всё ещё очень мало лет — летом исполнилось 18. Его трансферную стоимость уже оценивают в громадные € 70 млн.
Футболист, которому предстоит заменить в «Боруссии» Санчо. Собственно, именно Рейна стал преемником №7. Джио — самый яркий футболист США на сегодня, а талантов там немало.
Летом Камавинга всё-таки выбрал топ-клуб, и мало кто удивился, что это был «Реал». А вот то, что парень так быстро освоится в новой команде, слегка удивило.
От 20-летнего бразильца явно ждут большего, но в прошлом сезоне он много восстанавливался от травм. Сейчас Анчелотти ему уверенно доверяет место на фланге.
Возможно, самый малоизвестный игрок из списка. Но в «Брюгге» 20-летний Де Кетеларе — главная атакующая сила. В этом сезоне уже 4+2 в 10 матчах чемпионата. К нему присматривается «Ливерпуль».
17-летний пацан так лихо ворвался в состав «Барсы», что ему не сразу завели страницу на сайте. Пару месяцев назад о нём не знали фанаты, а теперь выходит рядом с Бускетсом и играет в сборной Испании.
Хотя никто не сравнится с Педри. 18-летний футболист отыграл сезон в клубе, был основным на Евро и ещё скатался на Олимпиаду. Итого — 73 матча! Отступные по новому контракту — € 1 млрд.
Безусловно талантливый испанец, который пока не приноровился к требованиям АПЛ и мало играет за «Тоттенхэм». Зато вызывается в сборную.
Мощный разрушитель из «Аякса»: крупный, но с хорошей техникой. И трудным характером, который может помешать реализации.
Ещё один топовый защитник производства «Аякса». Особенность Тимбера в том, что он готов сыграть на любой позиции в защите.
Потенциально будущая суперзвезда «МЮ», но уже сейчас стабильный игрок основы. Особое качество Гринвуда – умение (и постоянная готовность) бить с любой ноги.
У одного наследника (Кристиан) не получилось стать топом, а вот Даниэль больше готов представлять великую фамилию. Играет он пока не так часто, но первый гол за «Милан» есть.
Второй в списке самых молодых авторов гола за Германию. Мусиала забил Македонии в возрасте 18 лет и 277 дней. Всё увереннее чувствует себя в основе: 2+2 в 7 матчах этого сезона.
Здорово рос в «Спортинге» и решился на переезд в Париж. Пока, скорее, игрок замены, но и конкуренция — по 3 игрока на место. В сборной Португалии у Нуну куда меньше сложностей.
Воспитанник «Аталанты», заигравший в «Специи» и вернувшийся в клуб. Но проигрывает конкуренцию Сапате и Муриэлю и смотрит футбол вместе с Миранчуком.
Вингер «Вильярреала», который уже дорос до сборной Испании. Очень быстрый и заточенный на голевые передачи. В этом сезоне уже 3 в 7 играх Примеры.
В прошлом сезоне оформился в лидера атаки «Арсенала». Незабитый пенальти на Евро-2020 чуть пошатнул его уверенность, но в клубе Сака точно основной игрок.
Талантливый центрдеф, которого «Арсенал» купил ещё в 2019 году из «Сент-Этьена» и уже третий раз отдаёт в аренду во Францию. Теперь Салиба играет за «Марсель». А лондонцы покупают Уайта за £ 50 млн.
В Германии молодеет статус звезды. Хаверц ещё не успел раскрыться, а его поджимает Вирц из всё того же «Байера». Ему 18 лет, в этом сезоне 9 матчей в Бундеслиге и ЛЕ и 6 голов и 6 голевых. Каково?