И всё это, возможно, без двух ключевых игроков. Большая проверка для Уле-Гуннара Сульшера.
Гарри Магуайр уже несколько недель восстанавливается от повреждения голени и даже не начал тренироваться. Рафаэль Варан получил травму паха в сборной и выбыл на 6 недель. А вот что ждёт «МЮ».
Традиционно сложная игра на «Кинг Пауэр Стэдиум». И это после смазанного старта (поражение от «Виллы» и ничья с «Эвертоном»).
Одна из важнейших игр для дальнейшего пути в Лиге чемпионов. Пока у «МЮ» победа (в матче с «Вильярреалом») и поражение от «Янг Бойз».
Главное английское противостояние. И ребус: будет ли «Юнайтед» снова играть от соперника и как Сульшер решит проблемы Погба и Роналду, связанные с прессингом и участием в обороне.
И сразу же трудный матч со «шпорами».
Возможно, ключевой матч в ЛЧ.
В ту же неделю — дерби с соседями. Если предыдущие матчи сложатся неудачно, это может быть вообще последний матч Сульшера.
Пауза на сборные и относительно лёгкий выезд к «Уотфорду» — хороший момент выдохнуть.
С «Вильярреалом» у «Манчестера» всегда тяжелые матчи.
Затем сразу два лондонских клуба. Заруба с мощным «Челси»...
… и на «Олд Траффорд» приедет «Арсенал» — тоже всё ещё нестабильная команда, но готовая собраться на отдельный топ-матч.