Главная проблема — отсутствие сразу двух основных центрдефов

Гарри Магуайр уже несколько недель восстанавливается от повреждения голени и даже не начал тренироваться. Рафаэль Варан получил травму паха в сборной и выбыл на 6 недель. А вот что ждёт «МЮ».