Карьера Петра Чеха вообще чуть не закончилась на поле «Рединга».
Игрок «Рединга» Стивен Хант влетел коленом в голову Петру Чеху.
Никто не понял, насколько серьёзная ситуация. Позже вратарю диагностировали вдавленный перелом черепа.
На 45-й минуте хавбек «Рединга» Ивар Ингимарссон забил в свои ворота. Но беды «Челси» не закончились.
На 90-й минуте лондонцы остались без доступных замен и вратаря. Кошмар!
Ему вручили экипировку третьего голкипера Энрике Илариу.
Добавленное время уже вышло далеко за пределы.
По сути, Терри только ввёл мяч в игру, даже «Челси» дотянул до победы. Но есть «сухой» матч!