Официально экс-хавбек сборной Франции, «Арсенала» и «Ман Сити» завершил карьеру месяц назад. А последний матч сыграл в 2020 году.
С 1995 года был в системе клуба, где его прозвали Маленький принц. Взял приз лучшего молодого игрока Франции-2006/2007. Всего отыграл за «ОМ» 121 матч, 11 голов и уехал к Венгеру в «Арсенал».
Болельщики даже прозвали его наследником Зидана. Однако летом 2011-го Насри согласился на переход в стремительно раскачивающийся «Ман Сити». Болельщики были недовольны, решив, что игрок выбрал деньги.
В дебютной игре с «Тоттенхэмом» сделал хет-трик из голевых (5:1). Полноценной звездой, впрочем, всё же не стал: 130 матчей и 18 голов за 6 лет.
Перезагрузка не удалась. Сезон-2016/2017 был ниже ожиданий: 23 матча и 2 гола.
И вроде бы получился бодрый старт — гол в дебютной игре, но уже через полгода контракт был расторгнут.
Контракт был до конца сезона, но даже шанс на продление был исключён дисквалификацией на полгода (после неудачной апелляции — на год) за нарушение антидопинговых правил из-за витаминной терапии.
И снова мимо: только 7 матчей, 1 гол и апатия.
Есть ощущение, впрочем, что расслабился он раньше. Зато теперь выступает в шоу-матчах за родной «Марсель». Со всем своим опытом!