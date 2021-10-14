Начинал Самир Насри как раз в «Марселе»

С 1995 года был в системе клуба, где его прозвали Маленький принц. Взял приз лучшего молодого игрока Франции-2006/2007. Всего отыграл за «ОМ» 121 матч, 11 голов и уехал к Венгеру в «Арсенал».