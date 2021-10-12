«Первое место в АПЛ, успехи в Европе — то чего мы хотим. Но это значит, что нам нужны вложения», — тизернула новый директор Аманда Стейвли. Все удовольствия могут стоить больше € 200 млн.
В «ПСЖ» из вратарей можно собрать отдельный состав. Навар пока больше основной, но и Доннарумму брали не на скамейку. Переход в «Ньюкасл» выглядит как удачное решение — интерес уже обозначен.
Этот трансфер ожидается уже зимой. Тарковски уже 28 лет, и уровень «Бёрнли» он явно перерос.
Один из многих игроков «Манчестер Юнайтед», на которых заглядывается «Ньюкасл». У Сульшера чаще лечится, чем играет. А с приходом Варана ещё и оказался третьим-четвёртым выбором.
Нынешний капитан и лидер обороны. Подвержен травмам, но должна же быть какая-никакая преемственность.
Слишком нервничает в «МЮ», потому что не играет. А когда играет — нервничает, как бы не напортачить. «Ньюкасл» не против взять Донни и сразу встроить в основной состав.
Проигрывает конкуренцию в «Ювентусе» — почему бы не вернуться в Англию?
Судя по слухам, обновлённый «Ньюкасл» будет играть только в атаку! Спасти Коутиньо и «Барселону» друг от друга — разумное решение.
Стерлинг не хочет продлевать контракт с «МС» и вообще не особо доволен жизнью. Купить его «Ньюкаслу» советует Рио Фердинанд: «Я бы попробовал совершить парочку прямо диких покупок, грандиозных»!
Мало играет в «МЮ», летом не остался в «Вест Хэме», потому что лондонцы не потянули трансфер. Для «Ньюкасла» это теперь не проблема.
Ещё одна жертва количества атакующих игроков в «МЮ». Да и с психологией у Марсьяля в последние сезоны тяжеловато.
Ему нет места в тройке атаки «ПСЖ», особенно если удастся уладить вопрос с Мбаппе. Вряд ли Икарди хочется смотреть даже на таких великих игроков, как Месси, со скамейки.
Всё это великолепие, конечно, не доверят нынешнему тренеру Стиву Брюсу. Ходят слухи об Антонио Конте, Фрэнке Лэмпарде или Стивене Джеррарде.