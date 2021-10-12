«Ньюкасл» теперь у шейхов и хочет стать чемпионом. Вот их возможный состав

«Первое место в АПЛ, успехи в Европе — то чего мы хотим. Но это значит, что нам нужны вложения», — тизернула новый директор Аманда Стейвли. Все удовольствия могут стоить больше € 200 млн.

Вратарь: Кейлор Навас

В «ПСЖ» из вратарей можно собрать отдельный состав. Навар пока больше основной, но и Доннарумму брали не на скамейку. Переход в «Ньюкасл» выглядит как удачное решение — интерес уже обозначен.

Защитник: Джеймс Тарковски

Этот трансфер ожидается уже зимой. Тарковски уже 28 лет, и уровень «Бёрнли» он явно перерос.

Центральный защитник: Эрик Бейи

Один из многих игроков «Манчестер Юнайтед», на которых заглядывается «Ньюкасл». У Сульшера чаще лечится, чем играет. А с приходом Варана ещё и оказался третьим-четвёртым выбором.

Центральный защитник: Джамал Ласселлс

Нынешний капитан и лидер обороны. Подвержен травмам, но должна же быть какая-никакая преемственность.

Центральный полузащитник: Донни ван де Бек

Слишком нервничает в «МЮ», потому что не играет. А когда играет — нервничает, как бы не напортачить. «Ньюкасл» не против взять Донни и сразу встроить в основной состав.

Центральный полузащитник: Аарон Рэмси

Проигрывает конкуренцию в «Ювентусе» — почему бы не вернуться в Англию? 

Атакующий полузащитник: Филиппе Коутиньо

Судя по слухам, обновлённый «Ньюкасл» будет играть только в атаку! Спасти Коутиньо и «Барселону» друг от друга — разумное решение.

Правый вингер: Рахим Стерлинг

Стерлинг не хочет продлевать контракт с «МС» и вообще не особо доволен жизнью. Купить его «Ньюкаслу» советует Рио Фердинанд: «Я бы попробовал совершить парочку прямо диких покупок, грандиозных»!

Нападающий: Джесси Лингард

Мало играет в «МЮ», летом не остался в «Вест Хэме», потому что лондонцы не потянули трансфер. Для «Ньюкасла» это теперь не проблема.

Нападающий: Антони Марсьяль

Ещё одна жертва количества атакующих игроков в «МЮ». Да и с психологией у Марсьяля в последние сезоны тяжеловато.

Нападающий: Мауро Икарди

Ему нет места в тройке атаки «ПСЖ», особенно если удастся уладить вопрос с Мбаппе. Вряд ли Икарди хочется смотреть даже на таких великих игроков, как Месси, со скамейки.

Новый тренер: Джеррард? Лэмпард? Конте?

Всё это великолепие, конечно, не доверят нынешнему тренеру Стиву Брюсу. Ходят слухи об Антонио Конте, Фрэнке Лэмпарде или Стивене Джеррарде.