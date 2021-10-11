Как Словения выбила Россию в 2009 году

Эпичный провал команды Хиддинка. Позор Марибора, когда словенцы оставили нас без ЧМ.

На игре был даже Дмитрий Медведев

После 2:1 в Москве сборная России приехала в Марибор в хорошем настроении. Президент Медведев лично приехал поддержать команду. А после игры сказал: «Сегодня удача была на стороне сборной Словении».

Проблем с составом не было

По именам сборная России была в полном порядке.

Аршавин в ранге главной звезды и капитана

Уже освоился в лондонском «Арсенале». 

Словения сразу предложила динамичный футбол

Домашний стадион заряжал команду, и уже на старте матча Миливое Новакович чуть не забил, выйдя один на один.

На 44 минуте случился Тот-Самый-Гол

Вальтер Бирса навесил, оборона потеряла Златко Дядича, а тот забил.

Весь матч была жёсткая борьба

Чем ближе к финальному свистку, тем нервнее становилось.

На 66-й минуте случилось удаление Александра Кержакова

В спорном эпизоде наш форвард выбил мяч у вратаря Самира Хандановича, началась потасовка, и затем судья Терье Хауге удалил Кержакова за нападение на голкипера. Хотя на видео контакта не было.

В конце матча «отличились» болельщики

Словенцы бросали в Акинфеева различные предметы — монеты, зажигалки. Судья никак не отреагировал.

Итог — минимальная победа и счастье для сборной Словении

Давайте не будем повторять.

После игры Хиддинк объяснял провал так:

«Нашей целью было ужалить словенцев в самом начале игры, не ждать, пока соперник начнет атаковать. Поэтому в состав и тактику и были внесены такие изменения. Мы должны были играть более активно».

Какой состав ждём сегодня? Перейти на материал

Собрали наиболее вероятную команду, если Валерий Карпин сохранит расстановку 4-3-3.