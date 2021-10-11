Эпичный провал команды Хиддинка. Позор Марибора, когда словенцы оставили нас без ЧМ.
После 2:1 в Москве сборная России приехала в Марибор в хорошем настроении. Президент Медведев лично приехал поддержать команду. А после игры сказал: «Сегодня удача была на стороне сборной Словении».
По именам сборная России была в полном порядке.
Уже освоился в лондонском «Арсенале».
Домашний стадион заряжал команду, и уже на старте матча Миливое Новакович чуть не забил, выйдя один на один.
Вальтер Бирса навесил, оборона потеряла Златко Дядича, а тот забил.
Чем ближе к финальному свистку, тем нервнее становилось.
В спорном эпизоде наш форвард выбил мяч у вратаря Самира Хандановича, началась потасовка, и затем судья Терье Хауге удалил Кержакова за нападение на голкипера. Хотя на видео контакта не было.
Словенцы бросали в Акинфеева различные предметы — монеты, зажигалки. Судья никак не отреагировал.
Давайте не будем повторять.
«Нашей целью было ужалить словенцев в самом начале игры, не ждать, пока соперник начнет атаковать. Поэтому в состав и тактику и были внесены такие изменения. Мы должны были играть более активно».
Собрали наиболее вероятную команду, если Валерий Карпин сохранит расстановку 4-3-3.