Как сборная России сыграет со Словенией? Возможный состав

Валерий Карпин признаёт, что его команда пока выглядит плохо. Отойдёт ли он от схемы 4-3-3? Наш вариант — будет чуть более оборонительный состав.
«Сафонов — лучший игрок матча. К сожалению. Плохо, когда вратарь лучший игрок матча», — сказал Карпин после Словакии. Сафонов, действительно, отыграл очень уверенно.
С крайними защитниками по-прежнему сложно.
Вряд ли Карпин будет менять пару центрдефов. Если только не перейдёт на схему в 3 центральных защитника.
Тут без вариантов.
Со Словакией в старте играл Сергей Терехов, но есть подозрение, что на Словению выйдет более опытный Кудряшов.
Дмитрий Баринов схватил дисквалификацию, поэтому в опорную зону перейдёт Кузяев.
Будет отвечать за связь полузащиты с атакой.
Ждём, что Карпин сделает полузащиту более энергичной и оборонительной — с помощью Ахметова.
Именно его активность заставила словаков «доиграться» до автогола.
Важный элемент не только в атаке, но и при оборонительной игре. Бакаев много трудится.
Фёдора Смолова заменили в перерыве матча со Словакией, и у Антона Заболотного, кажется, появился шанс выйти на игру со Словенией в основе.