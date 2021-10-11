Как сборная России сыграет со Словенией? Возможный состав

Валерий Карпин признаёт, что его команда пока выглядит плохо. Отойдёт ли он от схемы 4-3-3? Наш вариант — будет чуть более оборонительный состав.

Вратарь: Матвей Сафонов

«Сафонов — лучший игрок матча. К сожалению. Плохо, когда вратарь лучший игрок матча», — сказал Карпин после Словакии. Сафонов, действительно, отыграл очень уверенно.

Правый защитник: Алексей Сутормин

С крайними защитниками по-прежнему сложно.

Центральный защитник: Игорь Дивеев

Вряд ли Карпин будет менять пару центрдефов. Если только не перейдёт на схему в 3 центральных защитника.

Центральный защитник: Георгий Джикия

Тут без вариантов.

Левый защитник: Фёдор Кудряшов

Со Словакией в старте играл Сергей Терехов, но есть подозрение, что на Словению выйдет более опытный Кудряшов.

Опорный полузащитник: Далер Кузяев

Дмитрий Баринов схватил дисквалификацию, поэтому в опорную зону перейдёт Кузяев.

Центральный полузащитник: Александр Ерохин

Будет отвечать за связь полузащиты с атакой.

Центральный полузащитник: Ильзат Ахметов

Ждём, что Карпин сделает полузащиту более энергичной и оборонительной — с помощью Ахметова.

Левый полузащитник: Арсен Захарян

Именно его активность заставила словаков «доиграться» до автогола.

Правый полузащитник: Зелимхан Бакаев

Важный элемент не только в атаке, но и при оборонительной игре. Бакаев много трудится.

Нападающий: Антон Заболотный

Фёдора Смолова заменили в перерыве матча со Словакией, и у Антона Заболотного, кажется, появился шанс выйти на игру со Словенией в основе.

Ориентировочный состав при схеме 4-3-3