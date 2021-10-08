Ориентировочный состав сборной России на матч со Словакией

Ожидаем традиционную для Валерия Карпина схему 4-3-3.

Вратарь: Маринато Гильерме

Позицию вратаря Карпин доверяет своему помощнику по голкиперам Виталию Кафанову. Гильерме — пока бесспорный №1.

Правый защитник: Алексей Сутормин

С фланговыми защитниками беда. Поэтому велика вероятность, что справа сыграет номинальный хавбек Сутормин.

Центральный защитник: Георгий Джикия

Лидер защиты, тут без вариантов.

Центральный защитник: Игорь Дивеев

Тоже без вариантов: если Дивеев готов, то выходит играть.

Левый защитник: Фёдор Кудряшов

В последнее время часто играет в центре обороны «Антальяспора», но всегда готов вернуться на левый фланг.

Опорный полузащитник: Дмитрий Баринов

В «Локомотиве» он вынужденно переквалифицировался в центрдефа. В центре поля Баринову всё-таки комфортнее.

Центральный полузащитник: Александр Ерохин

Займётся настраиванием атаки из глубины.

Центральный полузащитник: Далер Кузяев

Возможно, будет капитаном. И точно добавит полузащите энергичности.

Левый атакующий полузащитник: Арсен Захарян

Главная молодая звезда сборной России. Хайп по Захаряну будто бы прошёл, но это и к лучшему.

Правый атакующий полузащитник: Зелимхан Бакаев

Будет разгонять правый фланг.

Нападающий: Фёдор Смолов

Кажется, пока самый подходящий Карпину по стилю нападающий.

Наиболее вероятная схема — 4-3-3

Считаете, что в составе должен быть кто-то другой? Заходите в наш онлайн!

Собираем все новости по матчу Россия — Словакия, проходим тест о новичках и обсуждаем состав в комментариях. Вот ссылка