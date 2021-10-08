Ожидаем традиционную для Валерия Карпина схему 4-3-3.
Позицию вратаря Карпин доверяет своему помощнику по голкиперам Виталию Кафанову. Гильерме — пока бесспорный №1.
С фланговыми защитниками беда. Поэтому велика вероятность, что справа сыграет номинальный хавбек Сутормин.
Лидер защиты, тут без вариантов.
Тоже без вариантов: если Дивеев готов, то выходит играть.
В последнее время часто играет в центре обороны «Антальяспора», но всегда готов вернуться на левый фланг.
В «Локомотиве» он вынужденно переквалифицировался в центрдефа. В центре поля Баринову всё-таки комфортнее.
Займётся настраиванием атаки из глубины.
Возможно, будет капитаном. И точно добавит полузащите энергичности.
Главная молодая звезда сборной России. Хайп по Захаряну будто бы прошёл, но это и к лучшему.
Будет разгонять правый фланг.
Кажется, пока самый подходящий Карпину по стилю нападающий.
Собираем все новости по матчу Россия — Словакия, проходим тест о новичках и обсуждаем состав в комментариях. Вот ссылка