Лучший игрок АПЛ в марте 2008 года

Чемпионский сезон «МЮ» подходил к финишу, и Роналду выдал топовый март: 5 голов. «Астон Виллу» он вообще вынес лично: гол и три голевые. А всего в том сезоне он забил 41 гол во всех турнирах.