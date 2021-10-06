Альтернативная сборная России. Кого потерял Валерий Карпин

В национальной команде много новичков, но из тех, кто мог попасть в заявку, можно сформировать второй состав.
«Мне хочется видеть новые лица во вратарской линии сборной. Хочется, чтобы они прогрессировали. В 36 лет прогрессировать уже некуда, а ребятам есть куда. Должны тянуть сборную наверх», — заявил Игорь.
Российский бразилец завершил карьеру в сборной из-за травм.
Защитник «Локомотива» вышел на хороший уровень, достойно выглядел и в опорной зоне, и в центре защиты. Однако этот сезон (и вызов в сборную) испортили порванные «кресты».
Защитник «Рубина» недавно получил травму голеностопа. И точно не сыграет в ближайших матчах.
Защитник «Зенита» тоже восстанавливается от повреждения. И, возможно, всё-таки сыграет за сборную в ближайших матчах.
Магомед получил серьёзную травму связок колена на первых минутах матча первого тура РПЛ с «Химками».
Хавбек «Спартака» получил травму икроножной мышцы в матче ЛЕ с «Легией» и выбыл на четыре недели.
Ионов тоже восстанавливается от повреждения, которое получил в недавнем матче с ЦСКА.
Головин набрал хорошую форму и в последнем матче с «Бордо» сделал гол+пас. Однако в той же игре получил травму паха, что поставило крест на его выступлениях за сборную в ближайших матчах.
Здорово начав сезон в «Валенсии», Черышев травмировал связку левого колена в игре четвёртого тура. Он пропустит три-четыре недели.
Бывший капитан сборной сам отказался от вызова в национальную команду.
Собрали всех известных кандидатов на сегодняшний день. Нового тренера будет выбирать Ральф Рангник. Переходите в материал