Кто из российских футболистов мог перейти в «Барселону»

«Да, я был в шорт-листе «Барсы». Как раз после того, как мы её в 1992-м обыграли».
«Уже играя в «Расинге», слышал об интересе «Барсы», но разговоры так разговорами и остались».
«Помощник Круиффа, Рексач, рассказывал об интересе «Барсы» ко мне. Не договорились со «Спортингом» по отступным».
«Каталонцы присылали запрос, € 15 млн за меня предлагали. Им отказал «Зенит».
«Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется».
«Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером» (журналист Marca Хави Эрнандес).
«Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны» (агент Орещук).
Об интересе «Барсы» к Пиняеву пока сообщали только российские СМИ.
«Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна» (инсайдер Нобель Арустамян).
А дошёл до основы «Барсы» только Игорь Корнеев (1994-95).
Ещё два парня из России были в молодёжной команде клуба.
Прошёл от школы до молодёжки «Барсы» — только вершины вертикали не достиг.