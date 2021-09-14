Кто из российских футболистов мог перейти в «Барселону»

Александр Гришин из ЦСКА. Начало 1990-х

«Да, я был в шорт-листе «Барсы». Как раз после того, как мы её в 1992-м обыграли».

Ильшат Файзуллин из «Расинга». Начало 1990-х

«Уже играя в «Расинге», слышал об интересе «Барсы», но разговоры так разговорами и остались».

Игорь Ледяхов из «Спортинга». Середина 1990-х

«Помощник Круиффа, Рексач, рассказывал об интересе «Барсы» ко мне. Не договорились со «Спортингом» по отступным».

Андрей Аршавин из «Зенита». 2008 год

«Каталонцы присылали запрос, € 15 млн за меня предлагали. Им отказал «Зенит».

Валерий Карпин из «Сельты». 2002 год

«Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется».

Александр Головин из ЦСКА. 2017 год

«Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером» (журналист Marca Хави Эрнандес).

Алексей Миранчук из «Локомотива». 2020 год

«Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны» (агент Орещук).

Сергей Пиняев из «Чертаново». 2021 год

Об интересе «Барсы» к Пиняеву пока сообщали только российские СМИ.

Арсен Захарян из «Динамо». 2021 год

«Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна» (инсайдер Нобель Арустамян).

Игорь Корнеев

А дошёл до основы «Барсы» только Игорь Корнеев (1994-95).

Амир Натхо

Ещё два парня из России были в молодёжной команде клуба.

Роман Тугаринов

Прошёл от школы до молодёжки «Барсы» — только вершины вертикали не достиг.