2003. В августе Роналду переходит в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» за € 19 млн.
2003. Спустя три дня после перехода, 16 августа, Криштиану дебютирует за «МЮ» в матче с «Болтоном» на «Олд Траффорд» (4:0 в пользу «красных дьяволов»).
2003. В ноябре Роналду забивает первый гол за «Манчестер Юнайтед» — со штрафного в ворота «Портсмута» (3:0).
2004. А уже в феврале следующего года португалец дебютирует за «МЮ» в Лиге чемпионов, выйдя в старте с «Порту».
2004. В мае Роналду берёт первый трофей в «МЮ» — Кубок Англии. Криш и открыл счёт в игре с «Миллуоллом» (3:0).
2005. Криштиану забивает 1000-й гол «Манчестер Юнайтед» в АПЛ в матче с «Мидлсбро», который завершается поражением со счётом 1:4.
2006. Роналду вместе с «МЮ» берёт второй трофей — Кубок Лиги. На этот раз повержен «Уиган» — 4:0.
2007. В апреле португалец продлевает контракт с «Манчестер Юнайтед» на пять лет.
2007. Уже в мае Криштиану поднимает над головой трофей АПЛ, а его «МЮ» финиширует с 6-очковым отрывом от «Челси».
2008. В январе Роналду делает единственный хет-трик за «МЮ» («Ньюкасл», 6:0).
2008. Финал ЛЧ в Москве. Роналду открывает счёт, а в серии пенальти выигрывает с «МЮ» долгожданный титул.
2008. Криштиану получает свой первый «Золотой мяч» по итогам сезона-2007/2008.
2009. В июне Роналду переходит в мадридский «Реал» за рекордную на тот момент сумму — € 94 млн.