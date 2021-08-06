Лео уходит, выиграв 35 трофеев за 17 лет в каталонском клубе.
2004. В октябре Месси дебютирует за «Барселону» в официальном матче, выйдя на замену в матче с «Эспаньолом».
2005. В мае Лео забивает свой первый гол за «Барселону» – в ворота «Альбасете». И выигрывает своё первое чемпионство с каталонским клубом.
2006. Первая победа аргентинца в Лиге чемпионов. В финале «Барселона» обыгрывает «Арсенал» – 2:1. Но Месси пропускает матч из-за травмы.
2007. Первый хет-трик Лео за «Барселону» – в ворота «Реала» на «Камп Ноу»! Игра завершается вничью 3:3.
2008. Месси забирает себе 10-й номер в «Барселоне», который достался ему от Роналдиньо.
2009. Лео продлевает контракт с каталонским клубом до 2016 года – прописана сумма отступных в размере € 250 млн. Форвард во второй раз выигрывает Лигу чемпионов и впервые выигрывает «Золотой мяч».
2010. Месси во второй раз получает «Золотой мяч».
2011. Третья победа аргентинца в Лиге чемпионов и третий «Золотой мяч».
2012. Лео выигрывает «Золотой мяч» в четвёртый раз подряд!
2013. Месси подписывает новый контракт до 2018 года с суммой отступных в размере € 250 млн.
2014. «Барселона» завершает сезон без трофеев, но сам Лео доходит до финала чемпионата мира со сборной Аргентины. Правда, там его команда проигрывает Германии – 0:1.
2015. Четвёртая победа Месси в Лиге чемпионов и пятый «Золотой мяч» в карьере.
2016. Лео становится первым в истории игроком с шестью хет-триками в Лиге чемпионов.
2017. Месси продлевает контракт с «Барселоной» до конца сезона-2020/2021. Отступные выросли до € 700 млн.
2018. В этот год Лео достигает максимальной стоимости по версии Transfermarkt – € 180 млн.
2019. Последняя победа с «Барселоной» в Примере и рекордный шестой «Золотой мяч». В шестой раз аргентинец становится лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
2020. Месси объявляет о том, что хочет уйти из «Барселоны», так как «не чувствует себя счастливым в клубе».
2021. Последний трофей Лео в «Барселоне» – Кубок Испании.