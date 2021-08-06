Месси в «Барсе» —  это великая история

Лео уходит, выиграв 35 трофеев за 17 лет в каталонском клубе.

2004. В октябре Месси дебютирует за «Барселону» в официальном матче, выйдя на замену в матче с «Эспаньолом».

2005. В мае Лео забивает свой первый гол за «Барселону» – в ворота «Альбасете». И выигрывает своё первое чемпионство с каталонским клубом.

2006. Первая победа аргентинца в Лиге чемпионов. В финале «Барселона» обыгрывает «Арсенал» – 2:1. Но Месси пропускает матч из-за травмы.

2007. Первый хет-трик Лео за «Барселону» – в ворота «Реала» на «Камп Ноу»! Игра завершается вничью 3:3.

2008. Месси забирает себе 10-й номер в «Барселоне», который достался ему от Роналдиньо.

2009. Лео продлевает контракт с каталонским клубом до 2016 года – прописана сумма отступных в размере € 250 млн. Форвард во второй раз выигрывает Лигу чемпионов и впервые выигрывает «Золотой мяч».

2010. Месси во второй раз получает «Золотой мяч».

2011. Третья победа аргентинца в Лиге чемпионов и третий «Золотой мяч».

2012. Лео выигрывает «Золотой мяч» в четвёртый раз подряд!

2013. Месси подписывает новый контракт до 2018 года с суммой отступных в размере € 250 млн. 

2014. «Барселона» завершает сезон без трофеев, но сам Лео доходит до финала чемпионата мира со сборной Аргентины. Правда, там его команда проигрывает Германии – 0:1.

2015. Четвёртая победа Месси в Лиге чемпионов и пятый «Золотой мяч» в карьере.

2016. Лео становится первым в истории игроком с шестью хет-триками в Лиге чемпионов.

2017. Месси продлевает контракт с «Барселоной» до конца сезона-2020/2021. Отступные выросли до € 700 млн.

2018. В этот год Лео достигает максимальной стоимости по версии Transfermarkt – € 180 млн.

2019. Последняя победа с «Барселоной» в Примере и рекордный шестой «Золотой мяч». В шестой раз аргентинец становится лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

2020. Месси объявляет о том, что хочет уйти из «Барселоны», так как «не чувствует себя счастливым в клубе».

2021. Последний трофей Лео в «Барселоне» – Кубок Испании.