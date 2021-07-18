Победа «Зенита» в Суперкубке. Этого не показали по телевизору.

Калининградская жара была дополнена проходом фанатов «Зенита» до стадиона.

Наш футбол вернулся: легионеры (и не только) рады видеть друг друга.

«Локомотив» играл в новой чёрной форме – скованно, вяло и почти без моментов. Чистяков и защита «Зенита» легко справлялись.

Дзюба остался в запасе и слышал оскорбительные кричалки сначала со скамейки, а потом и на поле.

Фанаты «Зенита» продолжали: сорвали сетку и подняли её на верх трибуны.

Дзюба летал над Гильерме, но так и не забил.

Лучшим игроком матча стал Азмун. Здесь он также издевается над вратарём «Локо».

Гол для Ерохина создал Дзюба, но для уверенности мяч забрал Александр и пробил. В шутку извинился перед Артёмом.

Оздоев через секунду после финального свистка.

Дуглас почему-то растрогался, его успокаивали партнёры. Причины слёз неизвестны.

Тренерские переговоры перед награждением: Семак, Николич, Лоськов.

Чемпионы!

Тренер — чемпион!

Лев — чемпион!

Объятия бывших партнёров по «Ростову»: Азмуна и Ротенберга. Когда-то из-за них трещала Лига чемпионов.