Калининградская жара была дополнена проходом фанатов «Зенита» до стадиона.
Наш футбол вернулся: легионеры (и не только) рады видеть друг друга.
«Локомотив» играл в новой чёрной форме – скованно, вяло и почти без моментов. Чистяков и защита «Зенита» легко справлялись.
Дзюба остался в запасе и слышал оскорбительные кричалки сначала со скамейки, а потом и на поле.
Фанаты «Зенита» продолжали: сорвали сетку и подняли её на верх трибуны.
Дзюба летал над Гильерме, но так и не забил.
Лучшим игроком матча стал Азмун. Здесь он также издевается над вратарём «Локо».
Гол для Ерохина создал Дзюба, но для уверенности мяч забрал Александр и пробил. В шутку извинился перед Артёмом.
Оздоев через секунду после финального свистка.
Дуглас почему-то растрогался, его успокаивали партнёры. Причины слёз неизвестны.
Тренерские переговоры перед награждением: Семак, Николич, Лоськов.
Чемпионы!
Тренер — чемпион!
Лев — чемпион!
Объятия бывших партнёров по «Ростову»: Азмуна и Ротенберга. Когда-то из-за них трещала Лига чемпионов.