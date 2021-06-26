Россия

Санкт-Петербург. Швеция — Польша

Испания

Севилья. Словакия — Испания

Испания

Севилья. Словакия — Испания

Россия

Санкт-Петербург. Швеция — Польша

Россия

Санкт-Петербург. Россия — Финляндия

Россия

Санкт-Петербург. Швеция — Польша

Португалия

Будапешт. Франция — Португалия

Польша

Санкт-Петербург. Польша — Словакия

Турция

Баку. Турция — Уэльс

Украина

Бухарест. Украина — Австрия

Россия

Копенгаген. Россия — Дания

Россия

Копенгаген. Россия — Дания

Словакия

Санкт-Петербург. Польша — Словакия

Македония

Бухарест. Украина — Северная Македония

Россия

Санкт-Петербург. Финляндия — Бельгия

Россия

Санкт-Петербург. Россия — Финляндия