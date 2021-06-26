Санкт-Петербург. Швеция — Польша
Севилья. Словакия — Испания
Севилья. Словакия — Испания
Санкт-Петербург. Швеция — Польша
Санкт-Петербург. Россия — Финляндия
Санкт-Петербург. Швеция — Польша
Будапешт. Франция — Португалия
Санкт-Петербург. Польша — Словакия
Баку. Турция — Уэльс
Бухарест. Украина — Австрия
Копенгаген. Россия — Дания
Копенгаген. Россия — Дания
Санкт-Петербург. Польша — Словакия
Бухарест. Украина — Северная Македония
Санкт-Петербург. Финляндия — Бельгия
Санкт-Петербург. Россия — Финляндия