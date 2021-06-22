Садырин ЧМ-1994:
«Никогда не думал, что столкнусь с таким отношением игроков к делу на ЧМ».
Романцев Евро-1996:
«С привлечением тех, кто играет за рубежом, команда потеряла русский дух».
Романцев ЧМ-2002:
«Футбол в нашей стране находится в крайне запущенном состоянии».
Ярцев Евро-2004:
«Некоторые из наших игроков элементарно испугались соперников».
Адвокат Евро-2012:
«Меня абсолютно не волнует, что обо мне пишут в России после Евро».
Капелло ЧМ-2014:
«Мы выбыли, потому что у нас были большие проблемы с судьями».
Слуцкий Евро-2016:
«Ко мне в номер зашли игроки. И мы в один голос произнесли: «Мы говно».
Черчесов Евро-2020:
«Всем болельщикам привет. Переживаем».