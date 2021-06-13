Россия стартовала с разгромного поражения от Бельгии на Евро-2020

Игроки сборной России отказались встать на колено, а зрители освистали Бельгию за политическую акцию.

Бельгийцы пошли вперёд без раздумий — Лукаку открыл счёт в начале первого тайма.

И посвятил гол Кристиану Эриксену, который накануне потерял сознание во время матча.

У Черчесова было своё мнение по поводу этого гола.

Вся игра сборной — в одном кадре.

Ещё один неприятный эпизод — Далер Кузяев и Тимоти Кастань сильно столкнулись головами.

Далер не смог продолжить матч.

Верим, что сборная России сможет реабилитироваться в матче с Финляндией.