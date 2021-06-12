В Риме ярко стартовал Евро-2020! Италия не оставила шансов Турции

Турнир открылся лаконичной церемонией. Каждый шар — флаг страны-участницы чемпионата Европы.

Италия без оперы — не Италия. Перед матчем выступил легендарный Андреа Бочелли.

Оркестр идеально дополнил атмосферу праздника.

Зрители потихоньку начинают возвращаться на стадионы. В Риме было разрешено заполнить трибуны на четверть.

Легенды тоже на месте!

Не обошлось без современных технологий. Мяч на поле выкатили на радиоуправляемой машине.

Печальное начало чемпионата для сборной Турции. Счёт в матче открылся после автогола.

Иммобиле красиво увеличил преимущество Италии.

Ну а Инсинье довёл счёт до разгромного. 28 матчей команда Манчини не знает поражений!