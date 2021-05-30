«Челси» отпраздновал победу в финале ЛЧ!

Клуб Абрамовича девять лет шёл к этому трофею.

Победный гол Хаверца – первый в его карьере в Лиге чемпионов!

Настоящей драмой стали слёзы Кевина Де Брёйне, которому пришлось покинуть поле из-за травмы.

Удастся ли Гвардиоле взять ЛЧ с «Манчестер Сити» в следующем сезоне?

Тимо Вернеру вновь досталось от фанатов за упущенные голевые моменты.

Маркос Алонсо стал автором уникального достижения: впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов выиграл ЛЧ.

Канте носили на руках!

Н’Голо заслуженно стал лучшим игроком финала ЛЧ.

У Зинченко всё ещё впереди.

Не придумаешь более удачного старта в «Челси» для Тухеля!