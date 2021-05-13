«Локомотив» — девятикратный обладатель Кубка России!

Железнодорожники не дали «Крыльям» сотворить сенсацию в финале.

Исход матча решил Фёдор Смолов, который вывел «Локо» вперёд, забив с пенальти.

Финал Кубка состоялся на стадионе «Нижний Новгород», где в честь чемпионов устроили красивое световое шоу.

Звезда «Крыльев» Иван Сергеев не сдерживал эмоций после поражения.

А «Локо» по полной отмечал очередную победу в счастливом для себя турнире.

Марко Николич выиграл первый трофей с «Локомотивом» и пятый в своей карьере.

Борис Ротенберг не играет уже 2,5 года, но от души праздновал вместе с командой.

Зе Луиш становился чемпионом России и обладателем Суперкубка со «Спартаком», а теперь выиграл трофей с «Локо».

В следующем сезоне «Локо» точно будет выступать в еврокубках и всё ещё имеет шансы на Лигу чемпионов.

Поздравляем «Локомотив» с победой!