Дерби удалось!

«Спартак» обыграл ЦСКА и продолжает биться за место в ЛЧ

Матч вызвал настоящий ажиотаж — билеты было практически невозможно достать

Фанаты «Спартака» круто подготовились к поддержке красно-белых

Тот самый эпизод, из-за которого удалили Ильзата Ахметова

В меньшинстве армейцы не смогли противостоять «Спартаку»

Ларссон летал над Акинфеевым

И забил решающий гол в матче!

Акинфееву досталось не только от Джордана — Васин тоже постарался

Это был явно не день армейцев

На трибунах было жарко!

ЦСКА сдерживал «Спартак» из последних сил

Красно-белые праздновали победу вместе с трибунами!