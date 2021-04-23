Анатолию Бышовцу — 75! Вспоминаем его самые известные изречения.
«Говорил игрокам «Локомотива», что не в силе Бог, а в правде».
«Клевещут на меня много. Но хочу заметить, что клевета не прилипает к посредственностям. Только к людям, чего-то стоящим».
«Если бы всё написанное было правдой, я бы отбывал срок».
«Нужно быть полным идиотом, чтобы верить тому, что происходит».
«Клевета довела Сократа до смерти, я уж молчу о Чаадаеве и других. История знает много примеров негодяев, но мы всё равно идём вперёд».
«Есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела».
«В какой-то момент пришёл к тому, что меня не интересует мнение толпы, мне важна только своя собственная оценка самого себя».
«У меня нет контракта с собственной совестью».
«Светочи делятся своими знаниями. Они учат людей».