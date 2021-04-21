«Локомотив» не дал ЦСКА шанса побороться за выход в финал Кубка России

Команда Николича несётся вперёд к желанному трофею!

VAR оказался не на стороне ЦСКА — Сергей Карасёв отменил единственный гол Рондона

Крыховяк был явно в восторге от такого расклада

Акинфеев пропустил курьёзный гол за шиворот, который записали на Облякова

Ждём Фёдора основным нападающим на Евро?

Страсти кипели не только в штрафной ЦСКА, Гильерме был в огне!

Армейцы упустили шанс побороться за первый трофей при Оличе

Ну а в кармане Николича — 10-я победа подряд

«Паровозы» попытают удачу в финале Кубка против «Крыльев Советов»!