«Локо» и «Спартак» выдали супердерби!

В Черкизове День космонавтики начали отмечать на сутки раньше.

Крыховяк — боец без страха и упрёка!

Вот за это Айртона погнали с поля.

Максименко утешает бразильца.

Не только у гостей возникли вопросы к питерскому рефери Левникову…

А Промес не верил, что Смолов забьëт…

Вся боль «Спартака» в одном фото.

Не все досмотрели игру до конца — для самых буйных фанатов она закончилась ещё в первом тайме…

«Но кто-то станет стеной, а кто-то плечом, под которым не дрогнет стена…» (с)

Последний приезд Тедеско в Черкизово?

Паровоз вперёд летит! В ЛЧ?