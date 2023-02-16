Арсений не оставил соперникам шансов в борьбе за золото. Фигуристу сулили победу несколько лет назад, когда он выиграл «Ледниковый период».
Первенство страны в Перми началось невероятно успешно для тренерского штаба Этери Тутберидзе. Воспитанник «Хрустального» Арсений Федотов уверенно завоевал золото, обойдя Льва Лазарева и Григория Фёдорова.
Фигурист показал в произвольной программе солидный для своего возраста набор сложнейших элементов: четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа и два тройных акселя в разных комбинациях. При этом с третьего квада — сольного сальхова — спортсмен упал.
Неудивительно, что Федотов набрал почти 270 баллов за два выступления. Его потенциал огромен, а эту победу ему пророчили ещё несколько лет назад, когда Арсений победил на популярном телепроекте «Ледниковый период. Дети».
«Потенциально будущий номер один в мужской одиночке России. И его звезда загорелась уже давно, он победитель «Ледникового периода. Дети». Уже там Арсений поразил всех хорошим скольжением и потрясающей круткой», — говорил о спортсмене тренер Сергей Добрин.
И действительно артистизму 13-летнего одиночника можно только позавидовать. Даже за рубежом восхищаются талантом юного фигуриста: его прокат под песню «Нас бьют — мы летаем» набрал в YouTube свыше 2,5 миллиона просмотров.
Теперь Федотов покоряет пьедесталы на официальных соревнованиях. Парень практически не проигрывает последние пару сезонов и продолжает развиваться. Арсений говорил, что на тренировках приземляет четверной флип, а его наставник Сергей Дудаков обещал поработать и над лутцем. У фигуриста явно большое будущее.