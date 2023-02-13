Девушки не справлялись даже с двойным акселем! Устоять на тройных — оказалось достижением на старте, где не было российских одиночниц.
Фигуристка из Гонконга Хю Яу Чоу растянулась в шпагате после неудачной попытки двойного акселя.
Богдана Рахишова из Казахстана начала произвольную с череды падений: не справилась с тройным лутцем и тройным флипом в самом начале.
Канадской одиночнице Жюстин Миклетт тоже не повезло в произвольной. Навернулась с тройного флипа, а следом упала с тройного риттбергера.
Софья Фарафонова из Казахстана обидно навернулась и встретилась со льдом, когда, казалось, уже выехала с тройного флипа.
Другая казахстанская фигуристка — Анна Левковец — очень больно приземлилась на мягкое место с тройного лутца.
Представительница Гонконга Джоанна Со недокрутила тройной риттбергер и со скрещенными ногами повалилась на лёд.
Кореянка Ким Йон Джи потеряла каскад в произвольной из-за падения с тройного флипа. Падение было настолько неприятным, что девушка не сразу встала.
Из-за падения каскад в произвольной упустила и канадская фигуристка Мэдлин Шизас. Она не устояла после тройного риттбергера.
Представительница США Эмбер Гленн никак не ожидала подвоха от обычно безобидного тройного сальхова.
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