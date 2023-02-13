Тут и сальто от Мессинга, и индийское кино, и даже новая интерпретация Уэнсдей!
Тара стала лишь 14-й, но получила приглашение на гала-шоу и показала номер под музыку из индийского фильма «Кобра». Прасад продолжает нести свою родную культуру в массы – и это классно!
Американец занял 10-е место, но по-настоящему зажёг в показательном, устроив шоу с чехлами, – сначала пытался скользить на одной ноге, пока второй конёк был зачехлён, а затем легко жонглировал ими во время катания.
Серебряные призёры ЧЧК показали номер на музыку из фильма «Амстердам» с Кристианом Бейлом и Марго Робби. Не так часто можно увидеть этих фигуристов в чём-то нежном.
Филиппинский фигурист стал только 17-м в турнире мужчин, но стал одним из открытий на гала: неожиданно появившись из-за борта, Эдриан управлял собой с помощью резиночек и с одной так и прокатался полномера, даже делая прыжки!
В такой свободной музыке, в летящей рубашке с мерцающими чёрными брюками Йе Лим раскрывается абсолютно с другой стороны. Песню кореянка выбрала очень трендовую – «Can we skip to the good part?».
Снова джинсы и рубашка в красно-чёрную клетку, снова заводная музыка, и Киган в этом номере будто делится своим концентрированным счастьем со зрителями. Напрыгивает на борт, скользит в низком кораблике — ну и как же без сальто!
Ещё одна версия Уэнсдей – на этот раз от представителей парного катания. Классическую хореографию из сериала Лиа и Треннт приправили парными элементами, а платье пришлось сделать довольно коротким, чтобы не мешало залетать в высокие поддержки.
Время кейпопа! Кому зажигать под эту музыку, как не фигуристке из Южной Кореи? Ха Ин выбрала песню «After LIKE» от Ive, вставила в номер хореографию из клипа и покорила болельщиков милым девчачьим образом.
Мэдисон и Эван закрывали гала-шоу постановкой «Nightcall» в кавере от London Grammar. Чёрные костюмы, загадочный мотив, чувственное катание, а то, что Мэди и Эван встречаются на самом деле, добавляет в любую их программу немного «химии».
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