Лучшие прыжки фигуристов на чемпионате четырёх континентов

Японцы и корейцы знают, как совмещать спорт и искусство. Даже на прыжковых элементах они не забывают, что нужно не просто скрутить обороты и приземлиться, но сделать всё это максимально красиво.