Японцы и корейцы знают, как совмещать спорт и искусство. Даже на прыжковых элементах они не забывают, что нужно не просто скрутить обороты и приземлиться, но сделать всё это максимально красиво.
Японец играючи справился со сложным элементом во второй половине программы, поэтому получил ещё и бонус 10% к базовой стоимости. Надбавка за элемент (GOE): 2,71.
Общая оценка: 17,78.
Американец исполнил квад-тулуп невероятно легко и красиво. Надбавка за элемент (GOE): 2,99.
Общая оценка: 12,49.
Корейская одиночница на одном дыхании взмыла надо льдом и мягко приземлилась. Надбавка за элемент (GOE): 1,60.
Общая оценка: 11,70.
Воздушный флип японка продемонстрировала во второй половине программы. Надбавка за элемент (GOE): 1,36.
Общая оценка: 7,19.
Миура блестяще скрутил 3,5 оборота в короткой программе и вызвал восторг публики. Надбавка за элемент (GOE): 2,51.
Общая оценка: 10,51.
Миура действительно был крайне хорош на этом турнире. Надбавка за элемент (GOE): 3,12.
Общая оценка: 16,83.
Японский одиночник оказался единственным, кто замахнулся на самый дорогой квад. Надбавка за элемент (GOE): 3,78. Общая оценка: 15,28.
Японка успешно приземлила триксель в произвольной программе, но этого не хватило для попадания на пьедестал. Надбавка за элемент (GOE): 0,80. Общая оценка: 8,80.
Кореянка не знала равных в исполнении каскадов. Надбавка за элемент (GOE): 1,94. Общая оценка: 12,04.
К сожалению, чистотой катания Ким радовала только в первой половине программы. Надбавка за элемент (GOE): 1,44. Общая оценка: 6,74.
Это было идеально и очень сложно! Надбавка за элемент (GOE): 2,86. Общая оценка: 15,66.
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