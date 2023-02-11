Кто такая Тара Прасад?

Фигуристка родилась в США, но представляет на турнирах Индию, все её родственники живут именно там. Сейчас Таре 22 года, она тренируется в Колорадо Спрингс и сама ставит себе программы, потому что средств на специалистов немного.